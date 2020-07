"Coronavirus parties": o primeiro a contrair o vírus ganha um prémio

Grupos de jovens do estado do Alabama, nos Estados Unidos, entraram numa competição que põe em risco a saúde pública do país.

Segundo as autoridades locais, estão a ser organizadas festas onde participam pessoas infetadas com covid-19 e pessoas saudáveis, que recebem um prémio em dinheiro caso sejam os primeiros a ficar infetados.

Os eventos têm acontecido na cidade do Tuscaloosa e quem participa tem como objetivo contrair o vírus intencionalmente, disse à CNN Sonya McKinstry, membro do conselho da cidade norte-americana.

A primeira pessoa a obter a confirmação de um médico após a festa recebe o dinheiro da venda dos bilhetes. Nas últimas semanas, realizaram-se vários ajuntamentos com este propósito.

Em declarações à CNN, Sonya McKinstry mostrou-se irritada com o sucedido:

"Eles podem contrair o vírus e levá-lo para a casa dos pais e dos avós", disse.

Neste momento, as autoridades de saúde da cidade estão a trabalhar para acabar com todas as festas.

"Isto não é político. Trata-se de um problema de saúde pública. As pessoas estão a morrer e não há cura. Temos que fazer o possível para salvar o maior número de vidas", acrescentou Sonya.

O Departamento de Saúde do Alabama registou cerca de 39 mil casos e quase mil mortes por covid-19.