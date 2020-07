Surtos em lar e infantário com 38 infetados nas Caldas da Rainha

Há pelo menos 26 infetados num lar de idosos. São 23 utentes e 3 funcionários. Ninguém está hospitalizado e todos os infetados foram colocados em quarentena.

Num outro surto no infantário "O Brinquinho" fez 12 infetados. Cinco são crianças, 4 familiares e 3 funcionários. Foram realizados mais de 40 testes, aguardam-se os resultados nas próximas horas.

António Graça Santos, administrador do lar do Montepio Rainha D. Leonor, revelou que os utentes continuam a receber visitas, mas estas são feitas do lado exterior da instituição.