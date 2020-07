A morte de mais duas utentes do lar de Reguengos de Monsaraz, de 88 e 94 anos, fez subir esta terça-feira o número total de mortes relacionadas com o surto de covid-19 no concelho para 14.

Segundo o balanço da autarquia, existem 136 casos ativos no concelho, sendo que 15 pessoas estão internadas, das quais seis nos cuidados intensivos.

A utente de 88 anos morreu na segunda-feira e a outra idosa, de 94 anos, faleceu "ao início do dia de hoje", precisou a autarquia.