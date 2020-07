Mais 2 mortes e 443 casos de Covid-19 em Portugal

Portugal regista esta quarta-feira mais dois óbitos por Covid-19, em relação a terça-feira, e mais 443 casos de infeção confirmados, dos quais 327 na região de Lisboa e Vale do Tejo segundo os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim epidemiológico diário, o total de óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia é agora de 1.631 e o total de casos confirmados é de 44.859.

A DGS regista 512 internamentos (mais um face a ontem) e 74 doentes nos cuidados intensivos (menos dois em relação a terça-feira).

Lisboa e Vale do Tejo, com um total de 21.256 infetados, permanece como a região onde se regista o maior número de novos casos, com mais 207 nas últimas 24 horas.

200 CASOS POR INCLUIR

O boletim volta a referir que cerca de 200 casos continuam ainda por incluir no total na Região de Lisboa e Vale do Tejo, referentes a testes realizados por um laboratório privado que em três dias da semana passada não os registou no sistema para o efeito, estando a sua distribuição ainda a ser analisada pelas autoridades de saúde.

Depois de Lisboa e Vale do Tejo surge a região Norte (17.900 casos), a região Centro (4.232), o Algarve (com 676 casos) e o Alentejo (551). Os Açores têm 149 infetados e a Madeira 95.

A Câmara de Paços de Ferreira anunciou hoje que foram detetados mais quatro casos de Covid-19 entre colaboradores da autarquia, o que levou a autoridade de saúde a encerrar ao público os Paços do Concelho.

Os quatro infetados com o novo coronavírus resultam dos testes realizados, na terça-feira, a todos os funcionários, depois de naquele dia ter sido conhecido um caso positivo num colaborador do município do distrito do Porto.

O chefe de Estado, primeiro-ministro, presidente da Assembleia da República, líderes partidários, patronais e sindicais reúnem-se hoje pela décima vez com especialistas para avaliar a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal, no Infarmed, em Lisboa.

Estas sessões, que começam com apresentações técnicas e depois têm uma fase de perguntas, foram uma iniciativa do primeiro-ministro, António Costa, com um objetivo de partilha de informação, e ultimamente têm-se focado mais na Área Metropolitana de Lisboa, onde tem surgido a maioria dos novos casos de infeção pelo novo coronavírus.

O presidente do PSD, Rui Rio, considerou em entrevista ao Porto Canal, divulgada no sábado, que estas reuniões no Infarmed "começam a ter pouca utilidade" e deveriam "dar uma fotografia objetiva e curta" da situação, seguida de "conselhos técnicos".

