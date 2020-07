A lista dos países que não deixam entrar quem chega de Portugal 

A Europa está a reabrir as fronteiras, mas quem viaja de Portugal encontrar quarentenas obrigatórias ou mesmo portas fechadas.

A Áustria tem as fronteiras abertas a 35 Estados europeus, mas Portugal está fora dessa lista. O país justifica a exclusão com a "situação epidemiológica" do coronavírus em Portugal.

No Chipre, as autoridades locais criaram duas categorias de países de onde se pode viajar: uma indica os países com a doença mais controlada e a outra menos. Portugal não está em nenhuma das categorias.

A Dinamarca criou uma lista vermelha, onde estão Portugal e Suécia. As fronteiras dinamarquesas só estão fechadas para estes dois países.

Os passageiros que partem de Portugal não podem entrar na Eslováquia, Finlândia, Letónia, Lituânia e Roménia.

Portugal em "listas vermelhas". Costa fala em injustiça e critica gestão da UE

António Costa diz que as negociações com a Comissão Europeia têm corrido melhor no combate à pandemia do novo coronavírus do que na gestão das fronteiras.

"Há uma área em que a União Europeia tem falhado por não haver um critério uniforme relativamente às fronteiras internas, o que depois gera discrepâncias extraordinárias e até casos de pura retaliação. Há países que foram colocados recentemente em listas vermelhas, não porque tenham uma grande incidência da covid-19, mas porque tinham colocado outros em listas vermelhas."

Perante a situação, Costa apela ao bom senso e ao diálogo, deixando ainda um aviso às autoridades europeias:

"Se começarmos todos a retaliar uns aos outros, vamos todos estar rapidamente em listas vermelhas"

O primeiro-ministro considera injusto que Portugal continue a ser colocado nas listas de países a evitar e diz que se tem de evitar entrar em retaliação.