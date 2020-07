Portugal em "listas vermelhas". Costa fala em injustiça e critica gestão da UE 

António Costa diz que as negociações com a Comissão Europeia têm corrido melhor no combate à pandemia do novo coronavírus do que na gestão das fronteiras.

"Há uma área em que a União Europeia tem falhado por não haver um critério uniforme relativamente às fronteiras internas, o que depois gera discrepâncias extraordinárias e até casos de pura retaliação. Há países que foram colocados recentemente em listas vermelhas, não porque tenham uma grande incidência da covid-19, mas porque tinham colocado outros em listas vermelhas."

Perante a situação, Costa apela ao bom senso e ao diálogo, deixando ainda um aviso às autoridades europeias:

"Se começarmos todos a retaliar uns aos outros, vamos todos estar rapidamente em listas vermelhas"

O primeiro-ministro considera injusto que Portugal continue a ser colocado nas listas de países a evitar e diz que se tem de evitar entrar em retaliação.

As desclaçõres do chefe de Governo surgem esta sexta-feira, após uma reunião com o preisdente da Cãmara de Loures, Bernardino Soares, sobre o combate à pandemia.

Covid-19. Bélgica coloca Lisboa na "zona vermelha"

Portugal já estava a laranja, mas Lisboa surge agora a vermelho na lista dos destinos desaconselhados pela Bélgica devido à pandemia.

Além da capital portuguesa, só as cidades espanholas de Lérida, na Catalunha, e A Mariña, na Galiza, são consideradas de alto risco pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros belga.

Assim, quem regressar à Bélgica vindo destes destinos fica obrigado a triagem e quarentena obrigatória. Para o restante território português, a quarentena é voluntária mas recomendada a quem regressa à Bélgica.

Sobre esta situação, António Costa classificou como "positivo" que a Bélgica "tenha compreendido a diferença existente entre situação no conjunto de Portugal e a situação de algumas localidades".

Portugal com mais 2 mortes e 402 novos casos de Covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira a existência de um total de 1.646 mortes e 45.679 casos de Covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

São mais duas vítimas mortais e 402 novos casos de infeção nas últimas 24 horas.

O número de doentes internados desceu para 471, são menos 16 do que na quinta-feira. Nos cuidados intensivos estão 66 pessoas.