Primeiro ventilador português chega aos hospitais

A SIC acompanhou em exclusivo a entrega, no Porto, do Atena, desenvolvido pelos engenheiros do CEIIA em colaboração com vários especialistas médicos.

Também foram reveladas as primeiras imagens da segunda versão deste ventilador desenvolvido para unidades de cuidados intensivos.

Alguns colaboradores do CEIIA cederam parte do salário, até surgirem mecenas, para arrancarem com o projeto.

Portugal contabiliza pelo menos 1.646 mortos associados à covid-19 em 45.679 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A pandemia de covid-19 já provocou 555 mil mortos e infetou mais de 12,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.