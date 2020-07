Autarquia de Alenquer diz não ter conhecimento oficial do número de casos de Covid-19 no Carregado

O número de trabalhadores de uma fábrica no Carregado que estão infetados com o novo coronavírus continua a subir e a autarquia de Alenquer garante que ainda não tem conhecimento oficial do número de casos positivos de Covid-19 e só depois disso poderá tomar medidas para conter o surto.

Além dos 42 casos confirmados, já foram testadas 170 pessoas, que estão a aguardar resultado.

No domingo, a SIC noticiou que tinham sido identificados 14 casos de infeção entre os trabalhadores da empresa de cerâmica Geberit, no Carregado, concelho de Alenquer (distrito de Lisboa).

Os números foram hoje atualizados pela diretora-geral da Saúde durante a habitual conferência de imprensa sobre a pandemia da covid-19 em Portugal.

Situação está a ser acompanhada

Graça Freitas adiantou que a situação está a ser acompanhada pelas autoridades de saúde locais, que estão a trabalhar para identificar a origem do surto e traçar a cadeia de transmissão.