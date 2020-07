Plano de recuperação económica no centro da reunião entre António Costa e o Chefe de Governo holandês

O plano de recuperação económica e social estará no centro da reunião entre o primeiro-ministro e o chefe de Governo holandês.

A proposta da comissão prevê uma verba de 750 mil milhões de euros: 500 mil milhões em subsídios a fundo perdido e 250 mil milhões em empréstimos.

No plano revisto pelo presidente do Conselho Europeu mantém este valor, mas há também uma redução de 2% no orçamento comunitário para os próximos sete anos, que nas contas de Michel Barnier ficaria nos 1,07 biliões de euros.

Depois da Holanda, António Costa segue para Budapeste. Na terça-feira vai ser recebido pelo primeiro-ministro da Hungria. O objetivo é o mesmo: discutir um plano que António Costa quer fechado este mês.