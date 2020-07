Confirmado primeiro bebé infetado com coronavírus durante gravidez

Uma equipa de médicos de França anunciou o primeiro caso comprovado de Covid-19 passado durante a gravidez. A mulher estava infetada com o novo coranavírus, que foi transmitido ao filho ainda no útero.

De acordo com o The Guardian, o menino recém-nascido desenvolveu uma inflamação no cérebro poucos dias após nascer, uma condição provocada depois de o vírus atravessar a placenta e estabelecer uma infeção antes do nascimento.

O bebé teve uma boa recuperação

O estudo de caso, publicado na Nature Communications, segue o nascimento de vários bebés com Covid-19, que os médicos suspeitam ter contraído o vírus no útero.

Até agora, os médicos não conseguiram descartar a possibilidade de os bebés terem sido infetados durante ou logo após o parto.

"Infelizmente, não há dúvida sobre a transmissão neste caso", disse Daniele De Luca, diretora médica de pediatria e cuidados intensivos neonatais do Hospital Antoine Béclère, em Paris.

“Os médicos devem estar cientes de que isso pode acontecer. Não é comum, isso é certo, mas pode acontecer e deve ser considerado".

A mãe - de 23 anos - foi internada no dia 24 de março com febre e tosse grave, após contrair o novo coronavírus no final do terceiro trimestre.

Três dias após a internamento, o bebé revelou sinais de sofrimento e os médicos realizaram uma cesariana de emergência com a mãe sob anestesia geral.

O bebé foi imediatamente isolado e os testes ao sangue e ao líquido extraído dos pulmões revelaram a infeção pelo novo coronavírus, mas descartaram outras infeções virais, bacterianas e fúngicas.

Testes mais extensos revelaram que o vírus se espalhou do sangue da mãe para a placenta, onde se replicou, causou inflamação e passou para o bebé.

