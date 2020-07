Multa pode chegar aos 110 euros para quem não usar máscara no Reino Unido

O uso de máscara é obrigatório em lojas e supermercados ingleses a partir do dia 24 de julho e para quem não cumprir, a multa pode chegar aos 110 euros.

A segunda vaga do novo coronavírus no Inverno pode causar até 120 mil mortes e um estudo alerta para necessidade do Governo adotar uma ação imediata.

Os doentes de Covid-19 já recuperados podem ser reinfetados.

VEJA MAIS NO ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS

As notícias mais recentes em https://sicnoticias.pt/ultimas