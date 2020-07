Consultas não presenciais aumentaram 65% face a 2019

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) assegurou "mais de oito milhões de consultas não presenciais" desde o início do ano, representando um aumento de 65% face a 2019, afirmou esta quarta-feira a secretária de Estado Adjunta e da Saúde.

"Desde o início do ano foram realizadas mais de oito milhões de consultas não presenciais", salientou Jamila Madeira, durante a habitual conferência de imprensa sobre a pandemia da covid-19 em Portugal.

Segundo a secretária de Estado, este valor representa um aumento de 65% em relação a 2019.

Os números da linha SNS 24

Jamila Madeira referiu também que, desde o início do ano, a linha SNS 24 deu resposta a cerca de 1,4 milhões de chamadas e a plataforma de acompanhamento de doentes Trace Covid registou, em média, cerca de cinco mil utilizadores ativos por dia.

Através dessa plataforma, já foram realizadas 1,45 milhões de vigilâncias por telefone, acrescentou.

Aposta nos meios tecnológicos

De acordo com a governante, estes números mostram a aposta do Governo na utilização dos meios tecnológicos, referindo que, ao abrigo do Orçamento Suplementar, será aumentada a rede de equipamentos existentes nos centros de saúde, com aquisição e entrega de mais kits de telessaúde.