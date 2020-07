Brasil regista 1.233 mortes por Covid-19 e quase 40 mil casos nas últimas 24 horas

O Brasil registou 1.233 mortes e 39.924 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde do país.

Com isso, o Brasil alcançou a marca de 75.366 óbitos e 1.966.748 casos da doença provocada pelo novo coronavírus.

O Governo brasileiro frisou que 1.255.564 pessoas já são consideradas recuperadas da Covid-19 e outras 635.818 pessoas estão em tratamento.

Um consórcio de empresas de comunicação social que também divulga os números da pandemia recolhidos junto das secretarias de saúde dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal informou que o país somou 1.261 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, atingindo um total de 75.523 óbitos.

Em casos confirmados, foram 39.705 os novos registos no último dia, com o total de 1.970.909 de brasileiros infetados pela doença, segundo os media brasileiros.

Uma investigação divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), uma das instituições que lidera ações de combate à pandemia, realizada através de um sequenciamento genético em vários locais do Brasil, detetou pelo menos seis estirpes do SARS-CoV-2, causador da Covid-19, que circularam nos primeiros meses da pandemia no país.

O estudo apontou também que uma estirpe específica que surgiu na Europa por volta do dia 02 de fevereiro, e que deve ter chegado ao Brasil algumas semanas depois, se espalhou com mais força no país sul-americano a partir de múltiplas introduções independentes em meados de março.

Para chegar aos resultados, os investigadores da Fiocruz realizaram o sequenciamento de amostras de 95 pessoas, amostras que foram recolhidas entre 29 de fevereiro e 28 de abril, de todas as regiões do país.

Vacina experimental contra a Covid-19 testada no Brasil

Numa corrida contra o tempo para travar a pandemia provocada pelo novo coronavírus, há já uma vacina experimental a ser testada em milhares de pessoas no Brasil.

Duas vão entrar na terceira fase experimental este mês.