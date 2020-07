EUA voltam a ultrapassar barreira diária de novos casos de Covid-19

Os Estados Unidos da América voltaram a ultrapassar o número diário de casos com Covid-19. Nas últimas 24 horas foram registadas 74 mil pessoas infetadas com a doença.

Apesar do aumento exponencial de casos, o Presidente norte-americano insiste na reabertura das escolas em setembro, no entanto muitos estabelecimentos decidiram contrariar as ordens de Donald Trump.

Veja também: