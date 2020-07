Mais 3 mortes e 339 casos de Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira a existência de 1.679 mortes e 47.765 casos de Covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu de 1.676 para 1.679, mais 3 em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 47.426 para 47.765, mais 339, um aumento de 0,7%.

Há 476 pessoas internadas, 72 estão nos cuidados intensivos.

O número de casos recuperados subiu de 32.110 para 32.476, mais 366.

Primeiro-ministro avisa que confinamento total não pode repetir-se

António Costa deixou o aviso: a resposta a um novo pico não pode passar por um confinamento como em março. Porque o país "não suporta" voltar a estar fechado.

A Diretora-Geral da Saúde lembra que a pandemia do novo coronavírus permitiu "aprender" e uma das lições parece ser a que, agora, a resposta de combate deve ser "cirúrgica", mesmo que implique algum confinamento: "de uma família ou de um bairro".

Quanto ao Presidente da República, ouviu o Primeiro-ministro e concorda que tem que haver algum tipo de alternativas à "solução radical" que foi confinar todo o país. Isto venha o pico quando vier, é preciso, diz Marcelo, que o Governo trabalhe na antecipação, mas também que todo o país tenha em conta que ainda está a atravessar a primeira vaga e não pode, por isso, deixar de ter "os pés bem assentes na terra".

Governo anuncia reforço de pessoal médico para o inverno

O Governo diz que vai reforçar com mais pessoal as unidades de Medicina Intensiva e Saúde Pública para preparar a chegada do inverno. Essa é a altura em que poderá haver uma segunda onda de Covid-19 e é também o momento de regresso às aulas.

Bruxelas apresenta medidas para prevenir segunda vaga de Covid-19

Bruxelas lança novo apelo aos países para que se preparem para uma segunda vaga de Covid-19. Para evitar um novo confinamento, a Comissão Europeia recomenda o reforço dos testes e do rastreio de contactos e ainda o aumento da vacinação contra a gripe

O objetivo é não voltar a parar a máquina económica ou a fechar os 27 entre quatro paredes.

