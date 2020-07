"É esgotante": o desabafo de um médico nos EUA

Nos estados unidos, o debate continua a centrar-se na obrigatoriedade do uso de máscara e na reabertura das escolas. Enquanto dezenas de estados impõem o uso de máscara, outros governadores dizem que nenhum responsável político pode tomar medidas mais rigorosas do que as impostas pelo estado.

Os médicos admite que estão esgotados e não sabem quando é que a situação vai parar.

O país voltou a registar mais de 75 mil casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, o número mais alto desde o início da pandemia.