Pandemia no Brasil: a cidade maravilhosa antes e depois

As restrições impostas pela pandemia oferecem uma nova perspectiva dos "encantos mil" de "uma cidade maravilhosa" em suspenso mas ainda assim com vontade de regressar à normalidade.

O Rio de Janeiro reabre, a partir de hoje, os pontos turísticos, mas com muitas restrições, como distanciamento mínimo entre visitantes e a funcionar apenas com um terço da capacidade.

A flexibilização faz-se a conta-gotas com receio de uma nova onda de contágios, numa altura em que parece inabalável a força do vírus no país.

Nas últimas horas, o Brasil ultrapassou a barreira de 2 milhões de infectados e de 76 mil mortes.

