Covid-19: Pandemia já infetou mais de 15 milhões de pessoas em todo o mundo

A pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus infetou mais de 15 milhões de pessoas e provocou a morte a mais de 615 mil, de acordo com o último balanço feito pela agência France-Presse (AFP), às 16:00 TMG desta segunda-feira.

De acordo com a AFP, há pelo menos 15.007.291 contágios registados desde o início da pandemia e 617.603 óbitos declarados. Pelo menos 8.351.373 pessoas são consideradas curadas.

Os Estados Unidos da América (EUA) são o país mais afetado pela covid-19, com 3.915.780 casos confirmados - 460.000 dos quais em apenas uma semana - e 142.312 mortes registadas, dá conta a informação disponibilizada pelo Centro de Prevenção e Controlo de Doenças (CDC, na sigla inglesa).

Além dos Estados Unidos, vários países estão a registar um novo aumento no número de pessoas infetadas nos últimos dias, como, por exemplo, a Austrália, que declarou 502 novos casos, ou a região administrativa especial chinesa de Hong Kong, que registou mais 113 casos.

A região da América Latina e das Caraíbas é a segunda mais afetada no globo, com 3.956.997 casos e 167.377 mortes.

Em África foram registadas 753.124 infeções desde o início da pandemia (e 15.765 mortes) e no Médio Oriente foram identificados 1.044.925 casos (23.929 óbitos).

Estudo serológico revela que 1 em cada 5 pessoas em Nova Deli estiveram infetadas

Uma em cada cinco pessoas que vivem em Nova Deli, capital da Índia, está, ou esteve, infetada com o novo coronavírus.

É o resultado de um estudo, revelado esta quarta-feira, que mostra que, em vez dos pouco mais de 123 mil casos registados, só na área metropolitana da cidade, serão na verdade quase sete milhões.

A maioria terá tido sintomas ligeiros, ou não terá sequer tido qualquer sinal da doença. Os peritos dizem que estes números provam que é preciso alargar os testes a toda a população.

No México, onde os especialistas também já alertaram para a necessidade de aumentar a capacidade de testagem, já morreram mais de 40 mil pessoas. O país é o quarto com a taxa de mortalidade mais alta em todo o mundo.

Em Israel, centenas de pessoas manifestaram-se em frente ao Parlamento, e à residência oficial do chefe do Governo, contra as medidas de restrição impostas pelo executivo, no combate à Covid-19. Israel tem cerca de 54 mil casos registados, desde que começou a pandemia.

Europa perto de ultrapassar a barreira dos três milhões de infetados

A Europa registou até hoje 2.993.801 casos de infeção (e 206.430 mortes) e a Oceânia 14.523 contágios (e 157 mortes).A AFP dá conta de que, em menos de cinco dias houve mais um milhão de novos casos em todo o mundo.

O ritmo de contágio está a aumentar em vários países.

Portugal com 5 mortes e 252 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quarta-feira a existência de 1.702 mortes e 49.150 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.697 para 1.702, mais 5 em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 48.898 para 49.150, mais 252.

Há 439 doentes internados, o mesmo número em relação a ontem. 59 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos.

O número de casos recuperados subiu de 33.769 para 33.999, mais 230 em relação a terça-feira.