Covid-19: Números no Reino Unido preocupam

O Reino Unido entre os três países com mais mortes registadas e continua com uma média 500 novos casos por dia. A pandemia continua difícil de controlar no país, que conta com mais de 297 mil pessoas infetadas, em média 447 casos por 100 mil habitantes.

Portugal continua fora do corredor turístico do Reino Unido

Portugal voltou a ser excluído do corredor turístico do Reino Unido. A lista foi revista e divulgada esta sexta-feira pelo Governo britânico. Pode consultá-la aqui.

Os passageiros provenientes de Portugal continuam assim obrigados a cumprir quarentena no regresso a solo britânico.

Estónia, Letónia, Eslováquia, Eslovénia e o arquipélago St. Vincent, nas Caraíbas, foram acrescentados à lista pelo Ministério dos Transportes britânico, na sequência de uma avaliação dos risco de infeção com Covid-19.

A partir de dia 28 de julho, as pessoas que viajem destes países para Inglaterra não precisam de cumprir a quarentena de 14 dias exigida, cabendo depois às restantes nações (Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte) aplicar a decisão do Governo britânico.