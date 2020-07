Portugal continua fora do corredor turístico do Reino Unido

Portugal voltou a ser excluído do corredor turístico do Reino Unido. A lista foi revista e divulgada há instantes pelo Governo britânico. Pode consultá-la aqui.

Os passageiros provenientes de Portugal continuam assim obrigados a cumprir quarentena no regresso a solo britânico.

Estónia, Letónia, Eslováquia, Eslovénia e o arquipélago St. Vincent, nas Caraíbas, foram acrescentados à lista pelo Ministério dos Transportes britânico, na sequência de uma avaliação dos risco de infeção com Covid-19.

A partir de dia 28 de julho, as pessoas que viagem destes países para Inglaterra não precisam de cumprir a quarentena de 14 dias exigida, cabendo depois às restantes nações (Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte) aplicar a decisão do Governo britânico.

Notícias avançadas ontem pela imprensa britânica davam conta de que Portugal seria adicionado, nesta nova atualização, mas tal acaba assim por não ser verificar.

O Ministério dos Transportes acrescenta que a reavaliação desta lista continua a ser feita cada quatro semanas, mas acrescenta que poderá introduzir "alterações semanalmente (se necessário), para refletir o panorama em alteração da saúde internacional" e impor restrições se a situação de saúde de um país se deteriorar.

Na semana passada, a secretária de Estado do Turismo portuguesa, Rita Marques, manifestou pouca confiança na admissão de Portugal à lista dos corredores de viagem com o Reino Unido devido ao critério usado, a taxa de infeção, continuar alta.

Porém, a ministra da Saúde, Marta Temido, destacou no início desta semana como "sinal encorajador" a descida da taxa de incidência da covid-19 em Portugal para 19 casos por 100.000 habitantes nos últimos sete dias, menos de metade do valor das duas semanas anteriores.

Outros países mantém restrições a viajantes de Portugal, como Áustria, Irlanda, Noruega, Dinamarca, Finlândia ou Bélgica.

Até quinta-feira, de acordo com os dados oficiais, o Reino Unido registou 45.554 mortos em mais de 297 mil casos, enquanto que Portugal contabilizou 1.705 mortos associados à Covid-19 em 49.379 casos de contágio confirmados.