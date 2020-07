Portugal vai ser incluído no corredor aéreo de Inglaterra "nos próximos dias"

A exclusão de Portugal do corredor turístico de Inglaterra vai ser levantada nos próximos dias.

A garantia é dada pelo jornal britânico The Times, que revela que o Governo liderado por Boris Johnson prepara-se para atualizar a lista de destinos abrangidos pelo corredor aéreo inglês.

Portugal vai assim ser adicionado a uma lista, divulgada a 3 de julho, que inclui já 59 destinos para os quais os britânicos podem viajar sem a necessidade de cumprir quarentena no regresso.

CRÍTICAS DO GOVERNO PORTUGUÊS TERÃO DESENCADEADO A DECISÃO

O The Times refere ainda que a decisão de reconsiderar e incluir Portugal na lista de destinos abrangidos pelo corredor aéreo inglês estará relacionada com as fortes críticas dirigidas pelo Governo português ao Executivo britânico.

O primeiro-ministro, o ministro dos Negócios Estrangeiros e o ministro da Administração Interna foram os mais incisivos porta-vozes da indignação portuguesa.

António Costa recorreu, na altura, ao Twitter para, com ironia, comparar o número de casos de Covid-19 por cada 100 mil habitantes no Reino Unido e no Algarve.

"Qual é o local mais seguro para se estar? São bem-vindos a passar umas férias seguras no Algarve", escreveu o primeiro-ministro na publicação, em inglês.

Por sua vez, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, considerou a decisão britânica "profundamente injusta", "errada" e um "absurdo".

MIGUEL A. LOPES

Já o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, defendeu que a decisão não tinha qualquer fundamento.

A revisão da lista será feita até ao final do mês de julho.