Mais 4 mortes e 263 casos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira a existência de 1.716 mortes e 49.955 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.712 para 1.716 , mais quatro em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 49.692 para 49.955, mais 263.

Lisboa e Vale do Tejo, onde tem havido mais surtos ativos, soma hoje 25.293 casos, mais 183 infetados do que na véspera.

Portugal cria máscara que inativa o coronavírus, uma inovação a nível mundial

Em Portugal, empresários, cientistas e académicos juntaram-se num projeto para desenvolver a primeira máscara a nível mundial com capacidade de eliminar o novo coronavírus. Ao longo de dois meses, foram realizados vários estudos que acabaram por confirmar que as máscaras são de facto são únicas no mundo.

As máscaras já estavam no mercado desde abril, mas só agora saíram os resultados dos testes. Foram confecionadas durante o confinamento para tirar empregados do regime de lay-off.

As máscaras em questão podem ser lavadas e têm um tempo de utilização de pelo menos um ano. Agora, estão a ser estudados outros têxteis com as mesmas características, como lençóis.

Governo português critica decisão do Reino Unido de excluir Portugal do corredor turístico

O Reino Unido voltou a excluir Portugal da lista de destinos seguros.

O Governo britânico fez esta sexta-feira uma atualização da lista com os países para onde os britânicos podem viajar sem terem de fazer quarentena no regresso e Portugal voltou a ficar de fora.

Estónia, Letónia, Eslováquia, Eslovénia e o arquipélago St. Vincent, nas Caraíbas, foram acrescentados à lista pelo Ministério dos Transportes britânico, na sequência de uma avaliação dos risco de infeção com Covid-19.

A partir de dia 28 de julho, as pessoas que viajem destes países para Inglaterra não precisam de cumprir a quarentena de 14 dias exigida, cabendo depois às restantes nações (Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte) aplicar a decisão do Governo britânico

