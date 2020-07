Situação de calamidade poderá ser levantada nas 19 freguesias na próxima semana

O Presidente da Área Metropolitana de Lisboa, Fernando Medina, está confiante que a situação de calamidade seja levantada em parte ou em todas as 19 freguesias já na próxima semana.

Se a situação de calamidade for levantada, as 19 freguesias vão juntar-se à restante Área Metropolitana, onde vigora a situação de contingência.

As medidas restritivas vão manter-se mais apertadas do que no resto do país.

Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa afirmou que a situação epidemiológica na região tem evoluído de forma "positiva na generalidade dos municípios da Área Metropolitana".

Relativamente à situação de calamidade, o presidente da autarquia revelou que será feita uma "avaliação com o Governo" no início da próxima semana, e mostra-se confiante que parte ou o total das 19 freguesias deixem de estar nessa situação.

