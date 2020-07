Covid-19 na Área Metropolitana de Lisboa. Governo fala em evolução positiva 

O Governo diz que a situação na Área Metropolitana de Lisboa está a evoluir favoravelmente, mas por enquanto as 19 freguesias vão manter-se em situação de calamidade.

O Executivo esteve reunido esta tarde com os cinco municípios mais afetados pela Covid-19, na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa.

No final do encontro, o ministro da Administração Interna elogiou a forma como tem sido gerida a pandemia nestas áreas.

"Comparando a última semana com as semanas anteriores, há uma evolução claramente positiva. Se compararmos os últimos 14 dias, igualmente, com as semanas anteriores, há uma evolução positiva nestes municípios, nestas 19 freguesias", afirmou Eduardo Cabrita.