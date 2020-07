Teste de Bolsonaro à Covid-19 deu negativo

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou este sábado através de uma publicação na rede social Twitter, que o terceiro teste à Covid-19 deu negativo.

Bolsonaro conversou sem máscara com funcionários durante passeio de mota enquanto estava infetado com Covid-19

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, estava infetado com Covid-19, quando foi passear de motorizada e falou sem máscara com funcionários de limpeza, perto da residência oficial em Brasília, de acordo com fotos divulgadas na imprensa.

Bolsonaro, de 65 anos, anunciou em 7 de julho que tinha contraído a doença, declarando então que cumpriria isolamento social para não infetar outras pessoas e passaria a fazer reuniões por videoconferência.

Na quarta-feira, um novo teste indicou que o presidente continuava infetado pelo novo coronavírus. Apesar disso, nas fotos publicadas na quinta-feira, da agência de notícias Reuters, o Presidente brasileiro aparece sem capacete e sem máscara, a falar com um varredor, que também não usava máscara.

Bolsonaro insiste no uso da hidroxicloroquina para tratar a Covid-19