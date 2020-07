Número de casos de Covid-19 na Indonésia ultrapassa os 100 mil

A Indonésia anunciou hoje que registou já mais de 100 mil casos de SARS-CoV-2, o número mais elevado de contágios no sudeste asiático, e que morreram até ao momento 4.838 pessoas devido à covid-19, a doença provocada pelo vírus.

O ministro da Saúde do Governo de Jacarta disse que as autoridades sanitárias "ainda desconhecem quando pode ser atingido o pico", referindo-se ao elevado número de contágios de covid-19.

O ministro disse que foram registados 1.525 contágios nas últimas 24 horas, fazendo aumentar para um total de 100.303 os casos no país.

Admite-se que o registo deste aumento do número de casos pode estar relacionado, entre outros fatores, com os testes médicos que estão a ser efetuados na Indonésia.

De acordo com as autoridades morreram 57 pessoas nas últimas 24 horas, vítimas de covid-19, fazendo aumentar para 4.838 mortos no arquipélago.

Os surtos mais recentes têm surgido em locais de trabalho como escritórios ou unidades fabris

O responsável pelo Grupo de Trabalho contra a covid-19, Doni Monardo, disse que é ainda impossível prever "pico da pandemia" no país.

"Ainda não sei quando se vai registar o pico. Observamos flutuações, em algumas zonas há aumento do número de casos e noutras diminuição", afirmou.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou este domingo a existência de 1.717 mortes e 50.164 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de sábado para domingo, de 1.716 para 1.717, mais uma em relação a, enquanto o número de infetados aumentou de 49.955 para 50.164, mais 209.

Quase 646 mil mortos e mais de 16 milhões infetados em todo o mundo

A pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus já provocou a morte de 645.715 pessoas em todo o mundo e infetou 16.072.290, em 196 países, estando 9.061.300 dadas como curadas, segundo o balanço feito pela Agência France-Presse (AFP) no domingo.

Os países mais atingidos:

Estados Unidos, com 146.463 mortes em 4.178.730 casos

Brasil, com 86.449 mortes em 2.394.513 casos,

Reino Unido, com 45.738 mortes (298.681 casos)

México, com 43.374 mortes (385.036 casos)

Itália, com 35.102 mortes (245.864 casos).

China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente 83.830 casos, 4.634 mortes e 78.908 recuperações.

A Europa totalizou 207.869 mortes por 3.061.857 casos, América Latina e Caraíbas 182.511 (4.329.332 casos), Estados Unidos e Canadá 155.381 (4.292.245 casos), Ásia 57.019 (2.456.523 casos), Médio Oriente 25.238 (1.087.157 casos), África 17.513 (829.127 casos) e Oceânia 184 (16.057 casos).

Links úteis