Mais 1 morte e 209 casos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou este domingo a existência de 1.717 mortes e 50.164 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.716 para 1.717 , mais uma em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 49.955 para 50.164, mais 209.

Um feto de oito meses morreu infetado com Covid-19 no Hospital Amadora-Sintra. É o segundo caso de transmissão no útero em Portugal e o único a resultar na morte do feto. Um desfecho que os médicos sublinham ser muito raro.

A mãe não tinha sintomas e só descobriu que estava infetada quando foi testada no Hospital Amadora-Sintra. Chegou com uma ecografia externa que revelava problemas resultantes de uma infeção viral. O feto mostrava sinais de sofrimento e morreu durante a realização de uma segunda ecografia.

O caso aconteceu há cerca de um mês, no final de junho. Uma biópsia pulmonar revelou que o feto de oito meses estava infetado com o novo coronavírus, apesar do resultado negativo na análise ao sangue.

