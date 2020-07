As autoridades brasileiras chegaram a anunciar o cancelamento da festa de passagem do ano na cidade do Rio de Janeiro, como medida preventiva devido à Covid-19, num país que é o segundo mais afetado pela pandemia.

No entanto, houve um recuo na decisão e está a ser estudada uma nova maneira de celebrar a festa de ano novo.

Com a hipótese de ser a população a decidir a realização da festa as opiniões dividem-se.