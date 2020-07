Centro de saúde do Carregado encerra por falta de pessoal

O centro de saúde do Carregado, uma freguesia do concelho de Alenquer, onde foi detetado um surto de Covid-19, está fechado por falta de pessoal.

Desde sexta-feira que as baixas e as férias dos assistentes administrativos obrigaram ao encerramento do espaço. Porém, fonte oficial da câmara de Alenquer garante que não foi detetado nenhum caso de Covid-19 entre os funcionários.

Há duas semanas foi detetado um foco de infeção numa fábrica no Parque Industrial do Carregado. Ao todo, 54 trabalhadores, 15 dos quais moradores no concelho, contraíram o vírus.

Os mais de 300 funcionários foram testados e os que contactaram com os infetados ficaram de quarentena.

Até reabrir, a população tem de se deslocar ao centro de saúde de Alenquer, a oito quilómetros de distância.