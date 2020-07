Covid-19: Sobe para 54 número de infetados em fábrica do Carregado em Alenquer

O número de infetados pela Covid-19 subiu para 54 na fábrica de cerâmica Geberit, no Carregado, no concelho de Alenquer, foi esta segunda-feira divulgado em conferência de imprensa.

O coordenador da Saúde Pública da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Mário Durval, disse que 54 dos 419 trabalhadores testados estão positivos, enquanto os restantes acusaram negativo.

Na segunda-feira, a diretora-geral da Saúde confirmou a deteção de 42 casos de infeção pelo novo coronavírus na zona do Carregado, distrito de Lisboa.

Graça Freitas adiantou que a situação está a ser acompanhada pelas autoridades de saúde locais, que estão a trabalhar para identificar a origem do surto e traçar a cadeia de transmissão.

Duarte Cordeiro considera que as respostas dadas à Covid-19 na região de Lisboa foram insuficientes.

Numa entrevista à agência Lusa, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares reconhece que tiveram de ser criadas novas soluções para responder à pandemia nos cinco concelhos de Lisboa e Vale do Tejo mais afetados.

O coordenador da resposta do Governo à Covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo admite, sim, que a resposta chegou tarde e dá exemplos do que teve de ser feito.

O secretário de Estado afirma que o trabalho multidisciplinar está a dar resultados.