Duarte Cordeiro dá a mão à palmatória: respostas à Covid-19 na região de Lisboa foram insuficientes

Duarte Cordeiro considera que as respostas dadas à Covid-19 na região da Grande Lisboa foram insuficientes.

Numa entrevista à agência Lusa, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares reconhece que tiveram de ser criadas novas soluções para responder à pandemia nos cinco concelhos de Lisboa e Vale do Tejo mais afetados.

O coordenador da resposta do Governo à Covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo admite, sim, que a resposta chegou tarde e dá exemplos do que teve de ser feito.

O secretário de Estado afirma que o trabalho multidisciplinar está a dar resultados.

O Governo vai manter todas as restrições na região da Grande Lisboa por mais 15 dias. As 19 freguesias vão manter-se em situação de calamidade e a Área Metropolitana fica em contingência.

O Executivo esteve esta segunda-feira à tarde reunido com os cinco autarcas dos cinco concelhos mais afetados pela Covid-19.

Segundo Mariana Vieira da Silva, a medida foi tomada depois de serem ouvidos os presidentes dos municípios de Lisboa, Sintra, Loures, Amadora e Odivelas (todos no distrito de Lisboa), nos quais se localizam as 19 freguesias mais afetadas.

"Em todos estes cinco concelhos, nos últimos sete dias, pode-se verificar uma tendência decrescente dos novos casos. Esta é uma tendência que importa consolidar e não estamos em condições de ficar descansados, ela carece de um forte acompanhamento", afirmou.

A esse propósito, a governante referiu que a incidência de novos casos por cada 100 mil habitantes nesses concelhos desceu dos 154 para os 121.

Com a manutenção destas situações, em vigor desde 1 de julho, permanecem em vigor as restrições associadas, como a obrigação de encerramento da generalidade dos estabelecimentos comerciais às 20:00, a proibição de venda de álcool na estações de serviços e a limitação de ajuntamentos até 10 pessoas na Área Metropolitana de Lisboa e de cinco pessoas naquelas 19 freguesias.

A situação de calamidade abrange as seguintes freguesias:

Santa Clara (Lisboa)

Seis freguesias de Sintra (uniões de freguesias de Queluz e Belas, Massamá e Monte Abraão, Cacém e São Marcos, Agualva e Mira Sintra, Algueirão-Mem Martins e a freguesia de Rio de Mouro)

Duas freguesias de Loures (uniões de freguesias de Sacavém e Prior Velho, e de Camarate, Unhos e Apelação).

Quatro em Odivelas (Odivelas e as uniões de freguesias de Pontinha e Famões, Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto, e Ramada e Caneças)

Seis na Amadora (Alfragide, Águas Livres, Encosta do Sol, Mina de Água, Venteira e União de Freguesias de Falagueira e Venda Nova).

A ministra da Presidência disse ainda que, "em geral", se verifica um cumprimento das regras, recusando a necessidade de serem criadas medidas adicionais no âmbito da fiscalização.