Alunos de Medicina assumem os riscos de contágio da Covid-19

Os alunos da Faculdade de Medicina de Lisboa vão ter de assinar uma declaração em que se comprometem a respeitar todas as regras de saúde pública para evitar o contágio da Covid-19.

No caso dos alunos que contactam com doentes, hospitais e centros de saúde, a Faculdade não assume as consequências de uma eventual infeção.

