Covid-19 no Brasil. Especialistas preveem situação crítica em agosto 

Os casos de Covid-19 continuam a aumentar no Brasil e, apesar de o número de mortes ter estabilizado, ainda há uma média de mil óbitos por dia.

O Brasil começou a semana com um recorde de número de casos de Covid-19. Mais de 46 mil registros num único dia, o que aproxima o país da barreira de 2,5 milhões de infetados.

Os especialistas dizem que o maior número de testes pode ser uma das explicações para o aumento de casos, mas o país ainda testa muito pouco em relação à média mundial.

As primeiras previsões eram de que pandemia no Brasil atingiria o pico no mês de abril. No entanto, com o avanço da doença pelos estados, os especialistas acreditam que o país possa enfrentar uma situação crítica em agosto.