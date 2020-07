Congresso dos EUA é o único órgão com poder para adiar eleições presidenciais

A pandemia da Covid-19, obrigou alguns estados norte-americanos a facilitar as regras no ato de voto para as eleições presidenciais do país, e vai permitir aos eleitores votar pelo correio.

Donald Trump está contra e sugere que as presidenciais de novembro sejam adiadas, no entanto o único órgão com poder para adiar as eleições é o Congresso norte-americano.

Numa altura em que em todo mundo há mais de 17 milhões de infetados e quase 670 mil mortos, e os EUA são o país mais atingido, o Presindeto norte-americano garante que o país vai desenvolver "vacinas em tempo recorde".