Governo decreta fim da situação de calamidade nas 19 freguesias da Grande Lisboa

O Governo anunciou esta quinta-feira a passagem das 19 freguesias de cinco concelhos da Área Metropolitana de Lisboa (AML) que permanecem na situação de calamidade para a situação de contingência.

O anúncio foi feito há instantes, na conferência de imprensa pós-Conselho de Ministros.

Bares e discotecas vão poder abrir com as mesmas regras e horários dos cafés

O Governo revelou também que os bares e discotecas vão poder reabrir em todo o país, com as mesmas regras aplicadas aos cafés, pastelarias e casas de chá.

A notícia foi inicialmente avançada pelo jornal Público.

Encerrados desde março devido à pandemia do novo coronavírus, os espaços de diversão noturna ficaram de fora do plano de desconfinamento do Governo, devido à questão do distanciamento social.

Agora, vão poder reabrir, mas com regras. Bares e discotecas não vão poder funcionar à noite, ou seja, terão de encerrar às 20:00; não terão permissão para servir refeições, apenas alimentação ligeira, como salgados; as pistas de dança poderão ser ocupadas com mesas, cumprimento as regras de distanciamento social, e os espaços exteriores poderão ser usados como esplanadas.