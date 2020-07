Marcelo promulga novo lay-off mas não concorda 

O Presidente da República não concorda com o fim do lay-off simplificado, mas promulgou o decreto do Governo que substitui a medida com vários recados.

Marcelo Rebelo de Sousa diz que o novo modelo deverá reduzir o universo de beneficiários e explica que promulga o diploma pela urgência de manter uma almofada social para os 800 mil trabalhadores em regime de lay-off.