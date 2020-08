Wockhardt vai produzir vacinas contra a Covid-19 para o Reino Unido

O Reino Unido oficializou esta segunda-feira um acordo com a farmacêutica indiana Wockhardt para a produção de milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 que estão a ser desenvolvidas pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford.

Segundo a Reuters, a farmacêutica deverá começar o fabrico em setembro e será responsável por colocar a substância em frascos ou seringas e embalá-las para que possam começar a ser distribuídas.

“Hoje garantimos capacidade adicional para fabricar milhões de doses de potenciais vacinas contra a Covid-19, garantindo o fornecimento da quantidade necessária para proteger as pessoas no Reino Unido de forma rápida e em massa”, disse o ministro para os Negócios, Energia e Estratégia Industrial do Reino Unido, Alok Sharma.