Detetado surto de Covid-19 em lar no Barreiro

Há pelo menos 34 casos de Covid-19 no lar São José, no Barreiro. Todos os utentes infetados estão em isolamento nas instalações, à exceção de três, que foram encaminhados para o Hospital do Barreiro.

O lar, que pertence à Santa Casa da Misericórdia do Barreiro, garante ter realizado testes a todos os funcionários e utentes. Não confirma, no entanto, quantas pessoas deram positivo para o vírus.

Enfermeiros alertam para risco de surtos nos lares por falta de recursos

A Secção Regional do Sul (SRSul) da Ordem dos Enfermeiros alertou em julho para a possibilidade de situações semelhantes à ocorrida em Reguengos de Monsaraz (Évora) se repetirem se os lares continuarem a funcionar com "recursos abaixo do mínimo exigido".

Em comunicado, a SRSul alerta para "o risco de os surtos continuarem a atingir os lares para idosos", com base na sua experiência no terreno, se as estruturas residenciais para idosos (ERPI), na sua generalidade, continuarem a funcionar com "recursos abaixo do mínimo" e se a maioria destas estruturas continuar a "violar a lei no que toca ao número de enfermeiros contratados".

"Não é a mesma coisa virar frangos e virar velhos"

A Associação Nacional de Gerontologia Social defende que os auxiliares dos lares devem ter uma nova categorização profissional, que lhes permita melhores condições salariais.

Em declarações à SIC Notícias, Ricardo Pocinho referiu que ainda há lares sem meios suficientes para enfrentar uma nova vaga da pandemia.

