Covid-19: Mais de 743 mil mortos em todo o mundo

A pandemia do novo coronavírus causou pelo menos 743.199 mortos em todo o mundo desde o aparecimento da doença na China, em dezembro, segundo o balanço hoje às 11:00 TMG (12:00 em Lisboa) da agência France-Presse.

Mais de 20.382.260 casos foram diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, dos quais 12.347.300 foram considerados curados.

Nas últimas 24 horas foram registados 6.605 mortos e 259.064 infetados em todo o mundo. Os países que registaram mais novas mortes foram o Brasil (1.274), os Estados Unidos (1.110) e o México (926).

Trump injeta mais 1.300 milhões de euros na corrida à vacina

Os Estados Unidos são o país mais afetado tanto em número de mortos como de casos, com 164.545 mortes em 5.141.879 infetados, segundo os dados da Universidade Jonhs Hopkins. Pelo menos 1.714.960 pessoas foram consideradas curadas.

No entanto, o número de mortos começou a descer pela primeira vez em quatro semanas, apesar de estar subir nos estados da Florida e Georgia.

Agora que a Rússia anunciou a primeira vacina, há especialistas em saúde pública que temem que o presidente norte-americano queira fazer da vacina uma corrida sem obstáculos.

Após os Estados Unidos, os países mais atingidos são o Brasil, com 103.026 mortos em 3.109.630 casos, o México, com 53.929 óbitos (492.522 casos), o Reino Unido, com 46.526 mortos (312.789 casos), e a Índia, com 46.091 óbitos para 2.329.638 casos de infeção pelo novo coronavírus.

Austrália e Nova Zelândia lidam com novos surtos

A Austrália e a Nova Zelândia, que eram vistos como casos bem sucedidos no combate à covid-19, voltam agora a lidar com surtos da pandemia e a ter de responder com a imposição de restrições.

A atuação da polícia australia está, contudo, a ser questionada depois de ter sido divulgado um vídeo de um violenta detenção de uma mulher que não estava a usar máscara.

Entre os países mais afetados, a Bélgica é o que lamenta mais mortos em relação à sua população, com 85 mortes por 100.000 habitantes, seguida do Reino Unido (69), do Peru (65), da Espanha (61) e da Itália (58).

Uso de máscara obrigatório em Bruxelas

A máscara torna-se cada vez mais obrigatória como medida preventiva. A partir desta quarta-feira, o uso de máscara passa a ser obrigatório nas ruas de Bruxelas.

A economia britânica entrou em recessão, uma consequência do confinamento do país. O Reino Unido voltou a ultrapassar os mil casos diários e não foi o único. Por toda a Europa aumenta o número de infetados.

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau) regista oficialmente um total de 84.737 casos (25 nas últimas 24 horas), entre os quais 4.634 mortos e 79.342 recuperados.

A América Latina e as Caraíbas totalizavam hoje às 12:00 de hoje 225.596 mortos em 5.720.309 casos, a Europa 214.083 mortos (3.409.484 casos) e os Estados Unidos e o Canadá 173.571 mortes (5.262.140 infetados).

A Ásia registava 74.770 mortos (3.628.276 casos), o Médio Oriente 30.879 óbitos (1.271.779 infetados), a África 23.915 mortos (1.066.129 casos) e a Oceania 385 óbitos para 24.149 casos de infeção.

O balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e de informações da OMS.