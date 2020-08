Índia com 834 mortos e mais de 60 mil casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

A Índia registou, nas últimas 24 horas, 834 mortes causadas pela covid-19 e 60.963 novos casos da doença, anunciaram hoje as autoridades de Saúde do país.

Desde o início da epidemia, o país contabilizou 46.091 óbitos e 2,3 milhões de infeções diagnosticadas, indicou o Ministério da Saúde indiano.

Na terça-feira, em videoconferência com os responsáveis dos dez estados que em conjunto representam 80% do número total de casos no país, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, pediu a aplicação rigorosa de estratégias de confinamento, de vigilância e de rastreamento de contactos, para baixar a taxa de mortalidade para menos de 1%.

Modi defendeu também o aumento de testes em vários estados, tal como aconteceu na capital, Nova Deli.

A Índia é o terceiro país do mundo com o maior número de infetados, depois dos Estados Unidos e do Brasil, e o quinto com mais mortos.

A pandemia do novo coronavírus causou pelo menos 736.828 mortos e mais de 20.122.700 casos foram diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, dos quais 12.080.900 foram considerados curados.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes

Links úteis