Detetado surto de Covid-19 em lar em Sintra

Quarenta e três utentes e 12 funcionários do lar da Associação de Solidariedade e Apoio Social do Pessoal da TAP, em Sintra, testaram positivo à covid-19, disse esta sexta-feira à Lusa fonte da câmara municipal.

De acordo com a fonte da autarquia, 43 utentes, de um total de 83, e 12 trabalhadores, de um universo de 51, foram testados depois de ter surgido um caso naquele lar e deram positivo ao coronavírus.

Segundo a mesma fonte, a autarquia "teve conhecimento no domingo de um caso positivo no lar em causa e, em articulação com as autoridades de saúde, o presidente da Câmara de Sintra acionou os testes covid-19 do município para serem testados todos os utentes e profissionais deste equipamento".