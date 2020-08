Portugal com mais três mortes e 198 casos de Covid-19

EM ATUALIZAÇÃO

Portugal regista hoje mais três mortes e mais 198 casos confirmados de Covid-19 em relação a sexta-feira, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), hoje divulgado.



De acordo com o boletim da DGS sobre a situação epidemiológica, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 53.981 casos de infeção confirmados e 1.775 mortes.

Pela primeira vez em 3 meses, Lisboa e Vale do Tejo tem menos de 50% dos novos casos de Covid-19 em Portugal. São hoje mais 94 casos na região, 47,5% do total do país.



Nas últimas 24 horas, 211 doentes foram considerados recuperados. Há menos 28 pessoas internadas e menos 4 nos cuidados intensivos.

Centros de dia reabrem, exceto na grande Lisboa

Os centros de dia estão desde hoje autorizados a abrir, com exceção da área metropolitana de Lisboa, onde a situação de contingência devido à pandemia o impede, e com autorização prévia da Segurança Social, se não forem estruturas autónomas.

Os equipamentos vão reabrir de forma faseada, podendo abrir os que funcionam de forma independente de outras respostas sociais, como lares residenciais para idosos, por exemplo. Os que partilham espaços com outras respostas sociais ficam condicionados a uma avaliação prévia da Segurança Social e entidade de saúde local para obterem autorização para reabrir.

A autorização não é, no entanto, aplicável na área metropolitana de Lisboa (AML), onde a situação de contingência devido à pandemia se mantém até final de agosto, impedindo a reabertura.

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) elaborou um guião orientador para a reabertura, no âmbito da pandemia de Covid-19.

Ministra assume que não leu relatório da Ordem dos Médicos sobre surto no lar de Reguengos de Monsaraz

A ministra da Segurança Social assumiu não ter lido o relatório da Ordem dos Médicos a denunciar falhas no cumprimento das orientações da Direção Geral da Saúde (DGS) no lar de Reguengos de Monsaraz. Em entrevista ao jornal Expresso, Ana Mendes Godinho garante que o Governo está a preparar uma resposta mais eficaz para os lares, nomeadamente a contratação de 15 mil funcionários.

A ministra disse ainda que vai ser criada uma linha telefónica, que estará disponível no outono, para acompanhar situações relacionadas com a pandemia de Covid-19 nos lares que precisem de uma resposta mais urgente.

Ao Expresso, Ana Mendes Godinho recusou comentar a situação do lar de Reguengos de Monsaraz, por estar ainda a decorrer o inquérito aberto pelo Ministério Público.

