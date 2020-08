China considera que festas de verão em Wuhan representam vitória no combate à pandemia

A China considera que as festas de verão na cidade de Wuhan representam uma vitória no combate à pandemia. Nos ultimos dias, correram o mundo as imagens de multidões em festa na região onde foi detetado o novo vírus.

Nas últimas 24 horas, a China anunciou apenas sete novos casos e garante que são importados.