Turistas britânicos aumentam no Algarve e reservas duplicam na Madeira  

Bastou o Reino Unido anunciar que Portugal ia passar a integrar a lista de países sem restrições de viagem, para a procura disparar. Na Madeira, as reservas duplicaram e, no Algarve, o setor da hotelaria avalia o impacto nos próximos dias.

Com 20% dos hotéis fechados por falta de clientes e um rombo nas contas do setor do turismo, o Algarve promete continuar com as campanhas no Reino Unido, para convencer o principal mercado a aproveitar a região, o resto do verão e o outono. Pelo menos cinco companhias aéreas alinham na estratégia.

Na madeira, a decisão do governo britânico de incluir Portugal como destino seguro fez disparar as reservas, num verão em que a ocupação turística tem andado pelos 40%.

Os turistas britânicos são responsáveis por mais de 3 mil milhões de euros de receitas para Portugal.