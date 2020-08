Reino Unido. Companhias aéreas e operadores turísticos olham para Portugal como forte alternativa

Portugal vai integrar os corredores aéreos do Reino Unido, a partir deste sábado, e a quarentena vai deixar de ser obrigatória para os passageiros oriundos de território português.

As companhias aéreas e operadores turísticos congratulam-se com a decisão do Governo britânico e Portugal surge agora como uma forte alternativa para estas empresas.

A TUI, maior operadora turística da europa, vai retomar os voos para Portugal a 29 de agosto e a Jet2 começa já a voar para o Algarve no dia 24 de agosto.

O correspondente da SIC no Reino Unido, Emanuel Nunes, fala do impacto do anúncio da inclusão de Portugal no corredor turístico britânico.