Portugal regista mais duas mortes e 145 novos casos de Covid-19

Portugal regista mais duas mortes por covid-19 e 145 novos casos confirmados de infeção nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), hoje divulgado.

De acordo com o boletim da DGS, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 55.597 casos de infeção confirmados e 1.796 mortes.

De acordo com o boletim, houve mais 122 doentes recuperados, totalizando 40.774 casos de recuperação.

Comunidade portuguesa em Londres aliviada com decisão do Reino Unido

Turistas britânicos aumentam no Algarve e reservas duplicam na Madeira

Bastou o Reino Unido anunciar que Portugal ia passar a integrar a lista de países sem restrições de viagem, para a procura disparar. Na Madeira, as reservas duplicaram e, no Algarve, o setor da hotelaria avalia o impacto nos próximos dias.

Com 20% dos hotéis fechados por falta de clientes e um rombo nas contas do setor do turismo, o Algarve promete continuar com as campanhas no Reino Unido, para convencer o principal mercado a aproveitar a região, o resto do verão e o outono. Pelo menos cinco companhias aéreas alinham na estratégia.

Na madeira, a decisão do governo britânico de incluir Portugal como destino seguro fez disparar as reservas, num verão em que a ocupação turística tem andado pelos 40%.

Os turistas britânicos são responsáveis por mais de 3 mil milhões de euros de receitas para Portugal.

Surto em Vila do Conde: 15 casos positivos obrigam 5 barcos a parar

O número de infetados na comunidade piscatória de Vila do Conde subiu no sábado para 15, mais cinco novos casos de Covid-19 em relação ao último balanço, feito na sexta-feira.

Os novos infetados não se tratam de pescados, mas de pessoas ligadas aos barcos, que trabalham em terra.

Ao todo, 90 pescadores cumprem quarentena e estão impedidos de trabalhar.

A Associação Pró - Maior Segurança dos Homens do Mar quer que a autoridade de saúde trace um plano de contingência específico para os pescadores, a fim de evitar males maiores na comunidade. Entende ainda que é preciso realizar testes a todos os pescadores e familiares, nos meses de setembro e outubro.

A Câmara de Vila do Conde já anunciou que vai disponibilizar instalações para os pescadores da cidade que precisem de ficar em quarentena.

