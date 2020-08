Morreu utente infetado no Hospital de Vila Franca de Xira

Um dos utentes infetados com o coronavírus no Hospital de Vila Franca de Xira morreu esta quarta-feira.

O número de casos positivos de Covid-19, no surto detetado no domingo, subiu para 42, com três doentes a inspirarem maiores cuidados.

No hospital, todas as medidas de segurança foram tomadas para evitar a propagação do vírus. Desde logo, a administração avançou com a realização de testes a todos os que tiveram contacto com os casos positivos e, no total, 160 pessoas fizeram o teste.

Outra das medidas tomadas foi a suspensão das visitas aos doentes internados e num dos serviços de internamento foi suspensa a presença do acompanhante do doente.

O serviço de Medicina Interna, onde o surto foi detetado no domingo, é o alvo das maiores preocupações. Todos os outros serviços estão a funcionar dentro da normalidade.

Os doentes infetados estão estáveis numa ala isolada do hospital, enquanto que os funcionários, que também apresentam um quadro estável, estão a recuperar em casa.

O hospital de Vila Franca de Xira serve cerca de 250 mil utentes de cinco concelhos: Vila Franca de Xira, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja e Benavente.