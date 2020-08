Mais duas mortes e 399 novos casos de Covid-19 em Portugal

Portugal regista mais duas mortes por Covid-19 e 399 novos casos confirmados de infeção nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta quinta-feira.

Desde o início da pandemia, registaram-se em Portugal 56.673 casos de infeção pelo novo coronavírus e 1.809 óbitos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que registou mais novos casos nas últimas 24 horas, com 186 infeções confirmadas, contabilizando 29.332 casos.

Os dois óbitos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, que totaliza agora 656 mortos.

A região Norte contabiliza 846 mortes e 20.291 casos (mais 161 nas últimas 24 horas) e a região Centro registou mais 26 casos confirmados totalizando agora 4.728 desde o inicio da pandemia.

No Algarve foram registados mais oito casos nas últimas 24 horas, totalizando agora 1.052 e o Alentejo também mais oito casos totalizando 914 desde o início da pandemia.

Nos Açores foram registado mais três casos de infeção nas últimas 24 horas e na Madeira mais sete.

Os Açores totalizam 208 casos desde o início da pandemia e 15 mortes, e a Madeira 148 casos e nenhum óbito por Covid-19.

De acordo com o boletim, houve mais 173 doentes recuperados, totalizando 41.357 casos de recuperação.

A DGS indica também que há mais seis doentes internados nos hospitais, totalizando 317, e menos três nos cuidados intensivos em relação a quarta-feira totalizando agora 35.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, sendo entre os 40 e os 49 anos que se registam mais infeções, contabilizando-se um total de 9.334, seguida da faixa etária entre os 30 e os 39 anos, com 9.310 casos, e entre os 20 e os 29 anos, com 8.857.

Os dados indicam ainda que houve 25.464 homens e 31.209 mulheres infetados desde o início da pandemia.

Do total de vítimas mortais, 912 são homens e 897 são mulheres.

O maior número de óbitos concentra-se nas pessoas com mais de 80 anos, com 1.208 mortes registadas desde o início da pandemia, seguindo-se as faixas entre os 70 e os 79 anos (356).

As duas pessoas que morreram nas últimas 24 horas tinham mais de 80 anos.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 33.866 pessoas (mais 84 do que na véspera).



O Governo anunciou esta quinta-feira que, a partir de 15 de setembro, todo o país vai entrar em situação de contingência, face à pandemia.

A medida foi anunciada pela ministra de Estado e da Presidência, após o Conselho de Ministros. Na conferência de imprensa, Mariana Vieira da Silva esclareceu também que a região de Lisboa e Vale do Tejo vai permanecer até lá em situação de contingência.