Lar na Figueira da Foz com 150 utentes não regista um único caso de infeção desde o início da pandemia

O Lar da Misericórdia da Figueira da Foz, através da aplicação de medidas restritivas para conter a propagação da Covid-19 na instituição, conseguiu, até agora, manter os cerca de 150 idosos em segurança, não tendo registado qualquer caso de infeção.

O isolamento foi positivo no essencial, no entanto os utentes admitem que sentem a falta do contacto com os familiares.

Além da desinfeção, o controlo da temperatura dos funcionários é obrigatório. Os idosos foram redistribuídos pelos vários espaços da instituição e estão proibidos de saírem do edifício.

As visitas, que chegaram a estar interrompidas, ou eram feitas através de uma grua instalada no exterior, são realizadas sempre à distância e sem qualquer contacto.

A instituição prepara-se agora para o período do Inverno, devido "aos surtos de gripe", como garante Joaquim de Sousa, Provedor da Santa Casa da Misericórdia - Obra da Figueira.

