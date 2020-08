Aulas em França arrancam terça-feira

Depois de quase cinco meses fechadas, as escolas em França reabrem com um protocolo sanitário imposto pelo Governo e considerado como um dos mais exigentes da Europa. O uso de máscara dentro das escolas é obrigatório para funcionários, professores e alunos a partir dos 11 anos.

O sistema de educação também foi reforçado com mais de 1.600 novos postos de trabalho para as escolas primárias e horas de ensino suplementares no terceiro ciclo e ensino secundário.

O Governo garante ainda que nos próximos dias serão feitas avaliações para definir o impacto do confinamento nos diferentes níveis escolares.